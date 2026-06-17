وزير الرياضة يبحث مع مدير عام اليونسكو تعزيز التعاون المشترك

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار مشاركة الوزير في أعمال الدورة العادية للجنة.

استهل الجانبان اللقاء بتبادل التهاني، حيث قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو، بينما هنأ العناني الوزير جوهر نبيل بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة، مؤكداً تطلعه للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لخدمة قضايا الشباب والرياضة وتعزيز دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية، إلى جانب بحث أولويات عمل اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء تولي مصر رئاسة اللجنة.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باعتبارها المنصة الأممية المعنية بتطوير السياسات الرياضية وتعزيز الرياضة الشاملة والأخلاقية والقائمة على القيم، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ المساواة والاندماج المجتمعي.

كما استعرض اللقاء جهود مصر في تطوير منظومة الشباب والرياضة، ودورها الريادي في دعم قضايا التربية البدنية والرياضة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب مساهماتها في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني عن تطلع منظمة اليونسكو إلى مواصلة التعاون الوثيق مع مصر خلال فترة رئاستها للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة، مشيداً بالدور المصري في دعم قضايا الشباب والرياضة، وبما تمتلكه مصر من خبرات وتجارب يمكن البناء عليها لتعزيز العمل الدولي في هذا المجال.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم الشباب، وتعزيز القيم الإيجابية للرياضة، وتوسيع إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات والأجيال القادمة.