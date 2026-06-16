وزارة الشباب والرياضة تطلق سلسلة متابعات ميدانية للمنشآت للارتقاء بمستوى الخدمات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة سلسلة من الجولات والمتابعات الميدانية المفاجئة للمنشآت الشبابية والرياضية، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المواقع التابعة للوزارة،

وتهدف هذه المتابعات إلى الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل داخل المنشآت، والتعامل الفوري مع أية تحديات أو معوقات قد تواجه إدارات المواقع المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وشملت الجولات التفقدية عدداً من المنشآت الشبابية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، حيث تم تفقد بيت شباب الإسماعيلية، وبيت شباب بورسعيد، بالإضافة إلى مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالإسماعيلية، وذلك لمتابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمترددين.

كما تضمنت المتابعات زيارة مفاجئة لمعسكر القرش بالإسماعيلية، للوقوف على مدى جاهزيته لاستضافة الفعاليات والأنشطة الكبرى التي تنظمها الوزارة، واستقبال المنتخبات الوطنية والفرق المحلية والعربية والإفريقية والدولية، بما يعكس مكانة المنشآت الرياضية المصرية وقدرتها على استضافة مختلف الأحداث.

وأكدت الوزارة استمرار هذه الجولات الميدانية بصورة دورية ومفاجئة بمختلف المحافظات، لضمان الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة لخدمة النشء والشباب والرياضيين.