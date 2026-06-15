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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس شباب النواب محذرا وزارة الرياضة: لن نتهاون مع أي تقصير

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد، خلال اجتماعها الأخير عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن تدهور أوضاع مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة الإسكندرية، واتخذت توصيات عاجلة لضمان سلامة الشباب وتطوير البنية التحتية.

وبدأت اللجنة اجتماعها الذي شارك فيه اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب ، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب، والدكتور علاء جاب مدير الاتصال السياسي، والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا الشيمي، حول تدهور البنية التحتية ومركز شباب النصر.

تقرير وافٍ عن الحالة الإنشائية لمراكز الشباب بالمحافظة

وأوصت اللجنة وزارة الشباب بإعداد بيان تفصيلي عن المنشآت غير الآمنة
وإفادة اللجنة بعدد المنشآت الرياضية غير الآمنة بالإسكندرية، مع تشكيل لجنة هندسية مشتركة تضم وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الإسكندرية، والأحياء، لإصدار تقرير وافٍ عن الحالة الإنشائية لمراكز الشباب بالمحافظة.

كما أوصت اللجنة وزارة الشباب بإعداد  بيان عن خطة وزارة الشباب والرياضة للصيانة الدورية خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على الأعمال العاجلة للمدرجات والأعمدة الخرسانية بمركز شباب "النصر" قبل وقوع كارثة تهدد حياة الشباب والمواطنين.

وفيما يخص اشكالية مركز شباب القبارى أوصت اللجنة بتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بإفادة اللجنة بأسباب عدم تشغيل مركز شباب "القباري" حتى الآن، وتحديد جدول زمني ملزم لتسليمه وتشغيله كما طالبات باعاة التوزيع العادل للخطة الاستثمارية المحلية للمحافظات لمراكز الشباب وفقاً لمعايير الأكثر احتياجاً والكثافة السكانية، مع إفادة اللجنة بحجم الاستثمارات المخصصة للإسكندرية فضلت عن تقديم بيان تفصيلي عن عوائد الطرح الاستثماري التي تمت بمراكز الشباب بالإسكندرية وكيفية استغلالها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل بشأن عدم تسليم أرض مركز شباب قرية "الجلاء" لمديرية الشباب والرياضة، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال - الشركة القابضة "شركة مريوط الزراعية".

وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لرئيس مجلس الوزراء لبحث إمكانية استثمار الأرض التابعة لشركة مريوط الزراعية وإقامة مركز شباب عليها لخدمة أهالي قرية الجلاء.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة النائب أحمد خليل بشأن انهيار السور الخاص بمركز شباب "العامرية" من جميع الجهات، وأوصت  اللجنة بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لمجلس إدارة مركز شباب العامرية لإفادتها بالفرص الاستثمارية المتاحة خلال 15 يوماً، على أن توافق وزارة الشباب والرياضة خلال أسبوع من تاريخ الإفادة تمهيداً للطرح الاستثماري.

كما أكدت لجنة الشباب علي دراسة تعديل اللائحة المالية للهيئات الشبابية للسماح بأيلولة جزء من عوائد الطرح الاستثماري لبعض الهيئات المتعثرة بموافقة الجهة الإدارية المركزية، لتحقيق التكافل بين المراكز.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، أن سلامة الشباب تأتي على رأس أولويات اللجنة، ولن تتهاون مع أي تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر. وشدد على أن مراكز الشباب ليست مجرد مبانٍ، بل هي مصانع للبطولة وصناعة جيل واعٍ ومثقف رياضياً، وبالتالي يجب صيانتها وتطويرها فوراً.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب النائب محمد مجاهد

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