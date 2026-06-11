وزير الشباب والرياضة يبحث مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة تعزيز التعاون المشترك

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، Ruben Harutunian القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بالقائم بأعمال السفير الأمريكي، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكدًا عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما تشهده من تعاون في العديد من المجالات، خاصة تلك المرتبطة بتمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم في مختلف البرامج والمبادرات التنموية.

وتناول اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون القائمة بين وزارة الشباب والرياضة والسفارة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب بحث فرص إطلاق برامج ومشروعات مشتركة تستهدف تنمية قدرات الشباب المصري، وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء قدرات النشء والشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الشباب والرياضة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب Ruben Harutunian عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للشباب، ومؤكدًا اهتمام السفارة الأمريكية بمواصلة التعاون مع الوزارة ودعم المشروعات التي تعزز من فرص التنمية والتمكين للشباب المصري.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين الصديقين وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.