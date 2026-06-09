وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتفقد مركز التنمية الشبابية بديروط

وجه اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، والحفاظ على مرافق الهيئات الشبابية والرياضية، مع الاهتمام بملف الاستثمار داخل مراكز التنمية الشبابية وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نفذت جولة ميدانية بمركز التنمية الشبابية التابع لإدارة ديروط، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، فضلًا عن متابعة المشروعات الاستثمارية بالمركز.

وشملت الجولة تفقد منطقة ألعاب الأطفال والملاهي الترفيهية والكافتيريا والملاعب الرياضية، بالإضافة إلى حمامات السباحة الجاري إنشاؤها، وذلك للاطمئنان على نسب التنفيذ ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات المقررة.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمن داخل الملاعب والمنشآت الرياضية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للمترددين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بمركز التنمية الشبابية، بما يحقق عائدًا استثماريًا يدعم الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، ويسهم في تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتحويلها إلى مراكز جذب مجتمعي تقدم خدمات متنوعة لمختلف الفئات العمرية.

ولفت محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير أماكن مجهزة ولائقة لممارسة الأنشطة والألعاب المختلفة، إلى جانب استضافة البطولات والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.