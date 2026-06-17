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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب تواصل تنفيذ إجراء الكود الطبي داخل الأندية والهيئات الرياضية استعدادا للموسم الجديد

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

 وجّه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ، بالتوسع في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال إجراءات الكود الطبي الرياضي داخل الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2026/2027.

وفي إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية والوقائية للرياضيين، وتنفيذًا لأحكام قانون الرياضة ولائحة الاشتراطات الطبية والصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1642) لسنة 2024 وتعديلاتها بالقرار رقم (109) لسنة 2026.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تسهيل حصول الرياضيين على الخدمات الطبية المعتمدة، ورفع معدلات إنجاز الملف الطبي الرياضي، بما يضمن توفير بيئة رياضية آمنة تدعم الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين وتسهم في تطوير مستويات الأداء الرياضي.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، متابعة وتقييم جودة الخدمات الطبية المقدمة للرياضيين من خلال الرقابة المستمرة على أداء الشركات والمؤسسات الطبية المعتمدة والمتعاقد معها لتنفيذ الفحوصات الطبية وإعداد الملف الطبي الرياضي داخل الأندية والهيئات الرياضية المختلفة، وذلك في ضوء التوسع الملحوظ في الإقبال على استكمال إجراءات الكود الطبي خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، وجّه معالي الوزير بإعادة تقييم أداء الشركات الحالية، إلى جانب دراسة وفحص طلبات الشركات الجديدة الراغبة في تقديم خدمات الفحوصات الطبية للرياضيين، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والالتزام بالضوابط الفنية والطبية المعتمدة.

وتتولى اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أعمال التقييم الفني والطبي للشركات والمؤسسات المتقدمة، مع تنفيذ منظومة متابعة دورية لقياس مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للرياضيين بمختلف المحافظات.

واعتمدت اللجنة الطبية العليا عددًا من الشركات والمؤسسات الطبية التي استوفت الاشتراطات الفنية والإدارية وتوافرت لديها الإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة، من بينها: المختبر للتحاليل الطبية، ولايف لاب للتحاليل الطبية، وليدرز لبرامج الرعاية الصحية، وأليكسا لبرامج الرعاية الصحية، وشفائي كير، وإيجي لاب لإدارة المنشآت الطبية، والمستشفى السعودي الألماني، وأي إس للخدمات الطبية، وميدكول للاستشارات والرعاية الصحية، وحماية للخدمات الطبية، ومستشفى الدر (إيجي هيلث)، ومختبر للخدمات الطبية، ومجمع الرازي الطبي للخدمات الطبية، ومستشفى الصفوة – 6 أكتوبر.

وفي إطار التوسع الجغرافي للخدمات الطبية، تدعم الوزارة منظومة الفحوصات الطبية من خلال 16 وحدة للطب الرياضي موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وتشمل:

* القاهرة: المركز الأوليمبي بالمعادي.
* القليوبية: داخل مقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
* المنوفية: مبنى داخل الاستاد الرياضي بالمنوفية.
* الشرقية: مبنى بجوار الاستاد الرياضي بالشرقية.
* الدقهلية: مبنى داخل الاستاد الرياضي بالدقهلية.
* كفر الشيخ: مبنى داخل الاستاد الرياضي بكفر الشيخ.
* البحيرة: مبنى بجوار مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
* الإسكندرية: المدينة الشبابية بأبو قير.
* شمال سيناء: داخل الصالة المغطاة بالعريش.
* بورسعيد: داخل المدينة الرياضية ببورسعيد.
* الإسماعيلية: مبنى بجوار حمام السباحة بالإسماعيلية.
* أسوان: مركز التنمية الشبابية بأسوان.
* قنا: داخل الصالة المغطاة بقنا.
* أسيوط: استاد الأربعين بأسيوط.
* دمياط: داخل مبنى مديرية الشباب والرياضة بدمياط.
* الفيوم: داخل استاد الفيوم الرياضي.

كما أوضحت الوزارة أن منظومة الفحوصات الطبية وإجراءات الكود الطبي الرياضي لا تقتصر على وحدات الطب الرياضي بالمحافظات فقط، بل تمتد لتشمل التعاون والتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات هيئة الشرطة المعتمدة، بما يضمن توفير شبكة طبية متكاملة تغطي مختلف محافظات الجمهورية، وتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة الطبية، وتخفيف الضغط على وحدات الطب الرياضي، وتقليل فترات الانتظار، وسرعة إنجاز إجراءات الكود الطبي والملف الطبي الرياضي للرياضيين.

كما شددت الوزارة على استمرارها في تطوير منظومة الرعاية الصحية والوقائية للرياضيين، وتعزيز معايير الجودة والحوكمة في تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن سلامة الرياضيين ويدعم تحقيق أفضل مستويات الإنجاز الرياضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية في الاستثمار في صحة الشباب والرياضيين وبناء الإنسان المصري

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وزير الرياضة وزير الشباب الكود الرياضي

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