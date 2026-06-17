جوهر نبيل يترأس أعمال الدورة العادية للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضةباليونسكو

ترأس جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، أعمال الدورة العادية للجنة التي عقدت بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وخبراء وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالرياضة والتربية البدنية.

وفي مستهل أعمال الدورة، أكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرياضة والتربية البدنية كحق أساسي للجميع، وترسيخ مبادئ الشمول والمساواة والأمان داخل المنظومة الرياضية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات.

وشهدت أعمال الدورة مناقشة التقدم المحرز في إعداد مشروع المعايير العالمية لليونسكو للرياضة والتربية البدنية الشاملة والعادلة والآمنة، والتي تهدف إلى توفير إطار مرجعي يساعد الدول الأعضاء على تطوير سياساتها وبرامجها الرياضية وفق أفضل الممارسات الدولية، تمهيداً لعرضها على مؤتمر وزراء الرياضة العالمي (MINEPS VIII) المقرر عقده عام 2027.

كما استعرض المشاركون النتائج الأولية للمسح العالمي للسياسات الرياضية، الذي تنفذه اليونسكو لرصد واقع السياسات الرياضية في الدول الأعضاء، إلى جانب عرض منصة “Fit for Life Digital Dashboard” التي توفر أدوات حديثة لدعم صانعي السياسات في متابعة المؤشرات وتقييم الأداء وتطوير البرامج الرياضية على أسس علمية قائمة على البيانات.

وتضمنت أعمال الدورة جلسة متخصصة حول الرياضة الآمنة، تناولت سبل تعزيز الحماية من كافة أشكال العنف والانتهاكات داخل المجال الرياضي، وأهمية بناء بيئات رياضية قائمة على الوقاية والمساءلة وحماية حقوق المشاركين، بالإضافة إلى إطلاق تقرير دولي يتضمن توصيات لتطوير السياسات الخاصة بالرياضة الآمنة.

كما ناقشت اللجنة جهود تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة والتربية البدنية، واستعرضت عدداً من المبادرات والمشروعات الدولية الرامية إلى توسيع فرص المشاركة الرياضية للجميع، بما يتماشى مع توجهات اليونسكو نحو بناء أنظمة رياضية أكثر شمولاً وإنصافاً.

وخلال الجلسة، اعتمدت اللجنة القرار الختامي للدورة، والذي تضمن مواصلة تطوير المعايير العالمية للرياضة والتربية البدنية الشاملة والعادلة والآمنة، وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في المشاورات الجارية، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير السياسات الرياضية القائمة على الأدلة والبيانات.

كما شهدت الجلسة الختامية مناقشة سبل تعزيز الموارد المالية والدعم المؤسسي اللازم لتنفيذ برامج ومبادرات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد جوهر نبيل أهمية توفير موارد مستدامة تدعم تحقيق الأهداف الطموحة للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة، داعياً الدول الأعضاء إلى تعزيز التزامها السياسي ودعمها المستمر لصندوق التنمية الدولية للتربية البدنية والرياضة (FIDEPS).

وأعلن الوزير عن بدء مشاورات مع أمانة اليونسكو لدراسة إنشاء آلية أو مجلس استشاري يضم شركاء من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والجهات الداعمة، بهدف تعبئة الموارد وتوسيع قاعدة الشراكات الداعمة لمبادرة “Fit for Life” وبرامج اللجنة، بما يسهم في تعزيز أثرها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام أعمال الدورة، أكد جوهر نبيل أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء من مختلف القطاعات لضمان ترجمة الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشدداً على التزام الرئاسة المصرية بدعم أعمال اللجنة وتعزيز دورها في تطوير الرياضة والتربية البدنية على المستوى العالمي.