تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزارة الرياضة تنتهي من تطوير مركز شباب أبو رماد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب أبو رماد بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمجتمعات الحدودية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واحتضان الأنشطة الشبابية المتنوعة.

وقد نُفِّذت أعمال التطوير من خلال شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، تحت إشراف مركز استشارات جامعة القاهرة، وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن استدامة المنشأة وتعظيم الاستفادة منها لخدمة أبناء المنطقة.

ويضم مركز شباب أبو رماد مجموعة متكاملة من الصالات والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يوفر بيئة عصرية ومحفزة للنشء والشباب، ويُسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وصقل المهارات، في ترجمة عملية لحرص الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بالمجتمعات الحدودية، وتعزيز جودة الحياة لأبنائها، وترسيخ دور مراكز الشباب كمنارات للتنمية وبناء الإنسان المصري.