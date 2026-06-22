وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري بعد فوزه بثلاثية علي نيوزيلندا ويشيد بالإنجاز التاريخي

تقدم جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم والجهاز الفني ، بعد فوزهم اليوم في مباراته بالجولة الثانية أمام نظيره النيوزيلندي والتي حسمها منتخبنا القومي بثلاثية مقابل هدف .

وأشاد وزير الرياضة بالإنجاز التاريخيّ المونديالي بعد تحقيق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ، مشيدا جوهر بالأداء الرجولي والمتميز من لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم كما أثني على ما قدمه الجهاز الفني للمنتخب بقياده حسام حسن ليصبح أول مدرب وطني يحقق الفوز في كأس العالم لمصر .

وأثني جوهر نبيل على الدعم المستمر من القيادة السياسية للمنتخب المصري ، وبتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات وتذليل أي عقبات خلال مشوار المنتخب المصري بالمونديال.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الإدارة على هذا الفوز ، والذي يتواجد الآن مع المنتخب لدعمه في مسيرته بكأس العالم .

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في مباراته الثانية بكأس العالم أمام منتخب نيوزيلندا ، والتي نجح منتخبنا القومي في الفوز بها بثلاثية مقابل هدف بعد تقديم رجال المنتخب لأداء ملحمي وتاريخي سيظل في أذهان الشعب المصري.

وبهذا الانتصار الكبير يتصدر المنتخب المصري لمجموعته السابعة بجدارة برصيد "٤" نقاط .