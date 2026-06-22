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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحافة العالمية تحتفي بإنجاز منتخب مصر التاريخي

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

حظي الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف باهتمام واسع من مختلف الصحف ووسائل الإعلام العالمية، بعدما سجل الفراعنة أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

إشادة بدور محمد صلاح في قيادة الفراعنة

أكدت صحيفة رياضية إسبانية أن محمد صلاح لعب الدور الأبرز في قيادة منتخب مصر إلى صدارة المجموعة، بعدما استغل الفريق تعادل منتخبي بلجيكا وإيران، ليقلب تأخره بهدف إلى انتصار مستحق بثلاثية، مشيرة إلى أن قائد المنتخب قدم أداءً مميزًا وصنع الفارق في اللحظات الحاسمة.

انتصار تاريخي وفرحة جماهيرية كبيرة

وأبرزت صحيفة إسبانية أخرى أن الجماهير المصرية التي احتشدت في مدرجات الملعب احتفلت بصورة استثنائية بهذا الإنجاز، ليس فقط بسبب الفوز، وإنما لأنه يمثل أول انتصار لمنتخب مصر في تاريخ كأس العالم، مؤكدة أن محمد صلاح كان قائد هذه الليلة التاريخية.

إشادة بالأداء الجماعي للفراعنة

كما سلطت صحيفة رياضية الضوء على الأداء الجماعي لمنتخب مصر، مؤكدة أن الفريق نجح في العودة بعد التأخر في النتيجة، بفضل تألق مصطفى زيكو ومحمد صلاح، إلى جانب الهدف الذي أحرزه محمود حسن تريزيجيه، ليقترب المنتخب بقوة من بلوغ دور الاثنين والثلاثين.

الإعلام البريطاني يشيد بالعودة القوية

وأشادت صحف بريطانية بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المصري خلال الشوط الثاني، مؤكدة أن محمد صلاح أثبت قدرته على صناعة الفارق بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليقود الفراعنة إلى صدارة المجموعة ويعزز آمالهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم.

احتفالات كبيرة بعد صافرة النهاية

واختتمت تقارير إعلامية عالمية بالإشارة إلى الأجواء الاحتفالية التي شهدها الملعب عقب المباراة، حيث احتفلت الجماهير المصرية بالإنجاز التاريخي، بينما حرص لاعبو منتخب نيوزيلندا على مصافحة محمد صلاح والحصول على قميصه، تقديرًا لما قدمه من أداء استثنائي في المباراة التي ستظل محفورة في تاريخ الكرة المصرية

منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة محمد صلاح

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