رامي ربيعة: إنجاز منتخب مصر في كأس العالم مصدر فخر لكل المصريين

أعرب رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن ما تحقق يمثل إنجازاً يدعو للفخر ويعكس الجهد الكبير الذي بذله جميع اللاعبين والجهاز الفني.

رسالة شكر إلى الجماهير المصرية

وأكد ربيعة، في تصريحاته عقب المباراة، أن الدعم الجماهيري كان له دور كبير في تحقيق هذا الانتصار، قائلاً إن الجماهير المصرية التي حضرت المباراة منحت اللاعبين دفعة معنوية هائلة، وأضاف أن أقل ما يمكن تقديمه لهم هو إسعادهم بتحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة.

التركيز على مواجهة إيران

وأشار مدافع المنتخب الوطني إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع البطولة خطوة بخطوة، موضحاً أن الفوز على نيوزيلندا يمنح الفريق دفعة قوية قبل المواجهة المقبلة أمام إيران، والتي ستكون حاسمة في صراع صدارة المجموعة. وأضاف أن اللاعبين سيحتفلون بالانتصار التاريخي قبل تحويل كامل تركيزهم إلى المباراة المقبلة.

ريمونتادا مصرية رائعة

وكان منتخب مصر قد قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1. وتقدمت نيوزيلندا في الدقيقة 15 عن طريق فين سورمان، قبل أن ينتفض الفراعنة في الشوط الثاني.

وسجل مصطفى زيكو هدف التعادل في الدقيقة 58 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من محمد هاني، ثم أحرز القائد محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد هجمة جماعية مميزة وصناعة رائعة من إمام عاشور، قبل أن يختتم محمود حسن تريزيجيه الثلاثية في الدقيقة 82 برأسية قوية عقب ركلة ركنية نفذها محمد صلاح.

صدارة تاريخية للمجموعة

بهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة السابعة، محققاً أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما اقترب بقوة من التأهل إلى دور الـ32 لأول مرة، ليواصل كتابة صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ الكرة المصرية