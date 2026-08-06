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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: نستهدف تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر الهيئة، Sid Hirdaramani الرئيس التنفيذي لمجموعة Hirdaramani Group السريلانكية، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.

وبحث اللقاء خطط مجموعة Hirdaramani Group للتوسع في السوق المصرية، حيث أكدت الشركة اعتزامها اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة. وتُعد المجموعة من كبرى الشركات العالمية في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، بما تمتلكه من قدرات تصنيع متطورة وشراكات مع عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية.

وتدير المجموعة أكثر من 30 مصنعًا للنسيج في عدد من الدول، ويعمل بها أكثر من 55 ألف موظف، وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، فيما يتراوح إنتاجها الشهري بين 12 و18.4 مليون قطعة ملابس يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وأكد الدكتور محمد عوض استمرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمجموعة، بما يضمن تنفيذ خططها التوسعية في مصر، مشيرًا إلى أن استقطاب الشركات العالمية الرائدة في الصناعات التصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ودعم الصناعات المغذية، وتطوير شبكة الموردين المحليين القادرين على توفير مستلزمات الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.

ومن جانبه، أعرب Sid Hirdaramani عن تقديره لما تشهده مصر من تطور مستمر في مناخ الاستثمار، وما توفره الدولة من حوافز وإجراءات داعمة للمستثمرين، مؤكدًا أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها منصة استراتيجية للتوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية، وأنها تعتزم مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية بما يعزز من حضورها الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يدعم خطط المجموعة التوسعية في مصر، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة.

هيئة الاستثمار مصر سريلانكا الصناعات المغذية الاقتصاد المصري العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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