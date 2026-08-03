قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد أبو كارت "فرق الشرائح"
أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره
إذاعة القرآن الكريم تبث المصحف المجود بصوت الشيخ محمود علي البنا لأول مرة
وفاة عنبر سعيد نجم منتخب الكويت السابق إثر حادث أليم
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 73 ألفا و375 شهيدا
الرئيس السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص
بعد زلزال فجر اليوم.. التنمية المحلية تكشف نتائج المتابعة في المحافظات.. واستمرار رفع درجة الجاهزية
في ذكري ميلادها.. ماجدة خير الله تكشف ذكرياتها مع مديحة كامل l خاص
لامس أجزاءً من جسدها.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى التجمع
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة
منتخب ناشئات اليد يهزم كوريا الجنوبية ويقترب من ربع نهائي بطولة العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين في بنها غدا

هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار
علياء فوزى

تقرر بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها، اعتبارًا من غد الثلاثاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، وتيسير الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، إن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة تقديم الخدمات، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، وتقريب الخدمات من المستثمرين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج أكثر كفاءة ومرونة لتقديم الخدمات، يرتكز على تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، والاستفادة من التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب متطلبات التوسع في النشاط الاقتصادي.

ويقع المركز داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها – آخر طريق بنها الحر، ليكون مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الاستثمار وإنجاز الإجراءات للمستثمرين بكفاءة وسرعة، بما يحقق تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

خدمة 28 ألف شركة 

ويستهدف المركز تقديم خدماته لما يزيد على 28 ألف شركة داخل النطاق الجغرافي لمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى توافر خدمة المسار السريع (VIP)، التي تخدم المستثمرين من كافة المحافظات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين – فرع بنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، وتحسين تجربة المستثمر.

يأتي تشغيل هذا المركز في إطار التوسع المستمر في شبكة مراكز خدمات المستثمرين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المستثمرين، ويؤكد التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير بيئة استثمارية متطورة، داعمة للنمو الاقتصادي، ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

هيئة الاستثمار خدمات المستثمرين بنها العامة للاستثمار النمو الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

مشروع لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى في أوغندا

الري: التعاون المصري الأوغندي نموذج ناجح للشراكة الإقليمية والتنمية المستدامة في حوض النيل

التأمينات الاجتماعية

التأمين الاجتماعي: 8.6 مليون مواطن استفادوا من منظومة التحول الرقمي خلال 4 أشهر

جايكا

التضامن وهيئة "جايكا" تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة

بالصور

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة |شاهد

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد