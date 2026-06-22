منتخب مصر يقفز ثلاثة مراكز عالميا في تصنيف فيفا

حقق منتخب مصر مكسبًا جديدًا على المستوى العالمي بعدما تقدم ثلاثة مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقب فوزه المستحق على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

فوز تاريخي يعزز مكانة الفراعنة

وجاء الانتصار على نيوزيلندا ليمنح المنتخب المصري دفعة قوية، ليس فقط في مشواره بالمونديال، ولكن أيضًا في التصنيف العالمي، بعدما نجح الفريق في تقديم أداء مميز وحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت من فرصه في مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة السابعة.

وقدم لاعبو منتخب مصر مستوى مميزًا طوال المباراة، ليحقق الفريق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رصيده في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

12.7 نقطة ترفع رصيد مصر

قبل مواجهة نيوزيلندا، كان منتخب مصر يحتل المركز التاسع والعشرين عالميًا برصيد 1570.67 نقطة في التصنيف الشهري لفيفا.

وبعد احتساب نتيجة المباراة، أضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم 12.7 نقطة إلى رصيد المنتخب المصري، ليصل إجمالي نقاطه إلى 1583.37 نقطة، وهو ما منحه فرصة التقدم ثلاثة مراكز دفعة واحدة ليصبح في المركز السادس والعشرين عالميًا.

دفعة معنوية قبل مواجهة إيران

ويمنح هذا التقدم في التصنيف دفعة معنوية كبيرة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي ستكون حاسمة في تحديد متصدر المجموعة السابعة.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يعزز فرصه في مواصلة مشواره بالمونديال، إلى جانب تحسين ترتيبه في التصنيف العالمي خلال الفترة المقبلة.

إنجاز جديد للكرة المصرية

ويؤكد هذا التقدم في تصنيف فيفا التطور الذي يحققه منتخب مصر على الساحة الدولية، بعدما جمع بين النتائج الإيجابية والأداء القوي في بطولة كأس العالم 2026، ليواصل كتابة صفحة جديدة من الإنجازات، ويعزز مكانته بين أفضل منتخبات العالم مع استمرار مشواره في البطولة