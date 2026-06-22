قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ32 من كأس العالم 2026
حسام حسن باكيا: قولت للاعيبة بين الشوطين.. مصر لازم تفرح
منتخب مصر يقفز ثلاثة مراكز عالميا في تصنيف فيفا
الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بأول انتصار في كأس العالم: أداء مشرف عكس عزيمة أبناء الوطن
عراقجي: تقدم ملحوظ في جهود إنهاء حرب لبنان بوساطة قطرية باكستانية
يواصل الهبوط.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أحمد موسى: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم.. وإمكاناتنا لا تقل عن مونديال أمريكا
حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؟.. الإفتاء توضح
تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد في مباراة نيوزيلندا
خالد الدرندلي: لا ننسى دور صلاح مع منتخب مصر.. ومكافآت خاصة للاعبين
وزير الري: كله يطلع على الشغل فرحان مافيش نوم
ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 عقب الفوز على نيوزيلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يقفز ثلاثة مراكز عالميا في تصنيف فيفا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

حقق منتخب مصر مكسبًا جديدًا على المستوى العالمي بعدما تقدم ثلاثة مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عقب فوزه المستحق على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

فوز تاريخي يعزز مكانة الفراعنة

وجاء الانتصار على نيوزيلندا ليمنح المنتخب المصري دفعة قوية، ليس فقط في مشواره بالمونديال، ولكن أيضًا في التصنيف العالمي، بعدما نجح الفريق في تقديم أداء مميز وحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت من فرصه في مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة السابعة.

وقدم لاعبو منتخب مصر مستوى مميزًا طوال المباراة، ليحقق الفريق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رصيده في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

12.7 نقطة ترفع رصيد مصر

قبل مواجهة نيوزيلندا، كان منتخب مصر يحتل المركز التاسع والعشرين عالميًا برصيد 1570.67 نقطة في التصنيف الشهري لفيفا.

وبعد احتساب نتيجة المباراة، أضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم 12.7 نقطة إلى رصيد المنتخب المصري، ليصل إجمالي نقاطه إلى 1583.37 نقطة، وهو ما منحه فرصة التقدم ثلاثة مراكز دفعة واحدة ليصبح في المركز السادس والعشرين عالميًا.

دفعة معنوية قبل مواجهة إيران

ويمنح هذا التقدم في التصنيف دفعة معنوية كبيرة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي ستكون حاسمة في تحديد متصدر المجموعة السابعة.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يعزز فرصه في مواصلة مشواره بالمونديال، إلى جانب تحسين ترتيبه في التصنيف العالمي خلال الفترة المقبلة.

إنجاز جديد للكرة المصرية

ويؤكد هذا التقدم في تصنيف فيفا التطور الذي يحققه منتخب مصر على الساحة الدولية، بعدما جمع بين النتائج الإيجابية والأداء القوي في بطولة كأس العالم 2026، ليواصل كتابة صفحة جديدة من الإنجازات، ويعزز مكانته بين أفضل منتخبات العالم مع استمرار مشواره في البطولة

منتخب مصر كأس العالم نيوزيلندا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

محافظ دمياط

74 % .. محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويتواصل مع الأوائل للتهنئة

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

الطقس في مصر

أطول نهار في العام تشهده مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي

ترشيحاتنا

انعقاد الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

جامعة الدول العربية تستضيف الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

ترامب موجهاً انتقادات لإيطاليا: لعقود دافعنا عنهم ولكن لا يدافعون عنا ولا عن العالم

ترامب موجهاً انتقادات لإيطاليا: لعقود دافعنا عنهم ولكن لا يدافعون عنا ولا عن العالم

اليونان: حريق هائل في جزيرة سيروس وتحذيرات للسكان لإخلاء منازلهم

اليونان: حريق هائل في جزيرة سيروس وتحذيرات للسكان لإخلاء منازلهم

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد