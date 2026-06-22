إصابتان في صفوف منتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل الإصابتين اللتين تعرض لهما الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد خلال مواجهة نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حمدي فتحي يغادر بسبب الإصابة

وأوضح طبيب المنتخب أن حمدي فتحي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية أثناء أحداث المباراة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باستبداله حفاظًا على اللاعب ومنع تفاقم الإصابة، مشيرًا إلى أن حالته ستخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة وبرنامج العلاج المناسب، وكذلك موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة.

حسام عبد المجيد يتعرض لارتطام قوي

وأضاف محمد أبو العلا أن المدافع حسام عبد المجيد تعرض لارتطام قوي في الرأس خلال التحام مع أحد مهاجمي منتخب نيوزيلندا، وهو ما استدعى خروجه من أرض الملعب كإجراء احترازي، قبل أن يشارك محمد عبد المنعم بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

وأكد طبيب المنتخب أن الجهاز الطبي تعامل مع الحالة بشكل سريع وفقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة بإصابات الرأس، على أن يخضع اللاعب لمزيد من المتابعة الطبية للاطمئنان على حالته بشكل كامل.

مصر تتصدر المجموعة وتقترب من التأهل

وجاءت هذه الإصابات بالتزامن مع تحقيق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، ويرفع رصيده إلى أربع نقاط.

وبهذا الانتصار، اعتلى منتخب مصر صدارة مجموعته، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران، والتي ستكون حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق إنجاز تاريخي جديد في مونديال 2026