منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ32 من كأس العالم 2026

اقترب منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، من حجز بطاقة العبور إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا ومستحقًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

ونجح المنتخب المصري في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار كبير بثلاثية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى أربع نقاط، متصدرًا ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد نيوزيلندا عند نقطة واحدة.

موقف المجموعة قبل الجولة الأخيرة

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب إيران، بالتزامن مع لقاء بلجيكا ونيوزيلندا، في مباراة ستحدد بشكل نهائي ترتيب المجموعة وهوية المتأهلين.

ثلاثة سيناريوهات أمام الفراعنة

يدخل منتخب مصر الجولة الأخيرة وهو يمتلك أكثر من فرصة لبلوغ دور الـ32، إذ يمكنه التأهل في حال تحقيق الفوز على إيران، أو الاكتفاء بالتعادل، كما قد ينجح في العبور حتى في حالة الخسارة، وذلك وفقًا لنتائج المباراة الأخرى وحسابات ترتيب المجموعة، مما يمنحه أفضلية كبيرة قبل خوض المواجهة الحاسمة.

منافس مصر في حال صدارة المجموعة

إذا أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الأول، فسيواجه أحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الأولى أو الخامسة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك وجنوب إفريقيا، بينما تضم المجموعة الخامسة ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور وكوراساو.

أما المجموعة الثامنة فتضم إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر والسعودية، في حين تضم المجموعة التاسعة النرويج وفرنسا والسنغال والعراق، وتضم المجموعة العاشرة الأرجنتين والنمسا والأردن والجزائر.

المنافس في حال التأهل وصيفًا

إذا تأهل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، فسيصطدم بوصيف المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وباراجواي وتركيا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32.

حال التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث

وفي حال تأهل المنتخب المصري ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، فسيواجه متصدر المجموعة التاسعة التي تضم النرويج وفرنسا والسنغال والعراق، أو متصدر المجموعة الثانية التي تضم كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك وقطر، وذلك وفقًا للترتيب النهائي وآلية توزيع مباريات الدور المقبل