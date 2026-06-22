يا لها من ليلة.. فيفا يهنئ المصريين بأول انتصار في تاريخ كأس العالم

دخل منتخب مصر التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، إثر انتصاره المستحق على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بمونديال 2026، ليكتب الفراعنة صفحة جديدة من الإنجازات الكروية التي طال انتظارها.

إشادة من فيفا بالإنجاز المصري

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على تهنئة منتخب مصر والجماهير المصرية بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن الفراعنة نجحوا أخيراً في تحقيق أول انتصار لهم في نهائيات كأس العالم بعد سنوات طويلة من المحاولات والمشاركات.

وأبرز فيفا عبر منصاته الرسمية الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري، مشيداً بالروح القتالية للاعبين وقدرتهم على قلب تأخرهم إلى فوز ثمين منحهم ثلاث نقاط غالية وأشعل آمالهم في مواصلة المشوار بالمونديال.

ليلة تاريخية لن ينساها المصريون

شهدت المباراة أجواء استثنائية داخل الملعب وخارجه، حيث احتشدت الجماهير المصرية بأعداد كبيرة وساندت المنتخب طوال اللقاء، لتتحول المدرجات إلى لوحة من الأعلام والهتافات التي منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

ومع صافرة النهاية، انفجرت الفرحة بين الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، بعدما تحقق حلم طال انتظاره، ليصبح هذا الانتصار علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

خطوة كبيرة نحو التأهل

الفوز لم يكن مجرد إنجاز تاريخي، بل منح منتخب مصر دفعة قوية في سباق التأهل إلى الدور التالي، بعدما عزز موقعه في صدارة المجموعة ورفع من طموحات الجماهير بمواصلة كتابة التاريخ في النسخة الحالية من كأس العالم.

ويأمل المنتخب في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة قبل المواجهة المقبلة، من أجل حسم التأهل وتأكيد أن ما تحقق أمام نيوزيلندا لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل بداية لمشوار استثنائي.

فرحة شعب بأكمله

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة احتفال واسعة، حيث انهالت رسائل التهنئة والإشادة بما قدمه اللاعبون، معتبرين أن هذا الفوز يمثل هدية لكل المصريين، ودليلاً على قدرة المنتخب على المنافسة أمام كبار العالم.

ويبقى هذا الانتصار محفوراً في ذاكرة الجماهير، ليس فقط لأنه الأول في تاريخ مصر بكأس العالم، وإنما لأنه جاء بأداء مميز وروح قتالية أعادت الأمل في تحقيق إنجاز أكبر خلال مونديال 2026