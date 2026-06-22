مدحت شلبي: منتخب مصر كبير.. وأطالب بتجديد عقد حسام حسن 4 سنوات

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن منتخب مصر يواصل إثبات أنه منتخب كبير وليس مرتبطًا بمباراة واحدة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً قويًا أمام نيوزيلندا واستحق الانتصار.

وقال شلبي في فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا صباح الأنوار يا صباح النصر يا صباح الجمال يا صباح الحلاوة يا صباح كل شيء جميل".

وأضاف أن المنتخب الوطني يثبت مكانته باستمرار، قائلاً: "النهاردة منتخب مصر بيأكد اللي قولناه المرة اللي فاتت، منتخب مصر منتخب كبير والمنتخب الكبير مش بيبقى في ماتش واحد ومنتخبنا بيأكد أنه الكبير على طول".

وتابع: "المباراة النهاردة كانت خاصة في الشوط الثاني، خلت نيوزيلندا أقدام، وخلي بالك نيوزيلندا تعادلت مع إيران القوية 2-2 وكانت أقرب للفوز، اوعى تقلل من قوة منتخب بلدك، منتخب فيه كل حاجة حلوة".

ووجّه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين بقيادة المدير الفني حسام حسن، قائلاً: "مليون مبروك لمنتخبنا الوطني وللكابتن حسام حسن اللي أثبت أنه جدير بهذه المكانة والمكان، وأطالب اتحاد الكرة بتجديد عقده 4 سنوات قادمة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "حقه.. إحنا ملعبناش كورة أحلى من كده، بالتوفيق في اللي جاي وإن شاء الله نعبر الدور الجاي واللي بعده واللي بعده.. وليه لأ؟ مش يمكن"

انتصار مهم

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي (3 – 1) في المواجهة التي شهدها ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 للبطولة.

وأحرز فين سورمان قلب الدفاع هدف التقدم للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 15 من ضربة رأس بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها تيم باين .

وأدرك مصطفى زيكو التعادل في الدقيقة 58 بعد أن تلقى عرضية نموذجية من محمد هاني قابلها بضربة رأس ولا أروع في سقف مرمى كروكومب وهو الهدف الدولي الثالث له في رابع مباراة له بقميص منتخب مصر .

وعند الدقيقة 67 رجح القائد محمد صلاح كفة الفراعنة وصدر الفرحة لأكثر من 100 مليون مصري ودخل التاريخ أيضاً بعد أن سجل ثالث أهدافه في كأس العالم منفرداً بصدارة الهدافين .

وأضاف البديل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس من الوضع طائراً بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها صلاح بنفسه