الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بأول انتصار في كأس العالم: أداء مشرف عكس عزيمة أبناء الوطن

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر الوطني وجماهير الشعب المصري بعد تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات المصريين ببطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الانتصار جاء بأداء مشرف عكس عزيمة وإرادة أبناء الوطن.

وقال الرئيس السيسي إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأشاد رئيس الجمهورية بالمستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال المباراة، مؤكدًا أن ما قدمه الفريق يجسد روح الإصرار والتحدي التي يتمتع بها المصريون.

واختتم الرئيس تهنئته بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال منافسات البطولة، وإسعاد الجماهير المصرية في المرحلة المقبلة.