خالد الدرندلي: لا ننسى دور صلاح مع منتخب مصر.. ومكافآت خاصة للاعبين

أبدى خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، سعادته بفوز الفراعنة الأولى عبر تاريخه في المونديال بعد الفوز على نيوزيلندا 3 / 1 فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة فى كأس العالم .



وقال خالد الدرندلي: "حققنا إنجاز نتيجة تعب ومجهود لفترات من خلال معسكرات واجتهاد في التدريبات".



وتابع: "نتمنى إنهاء المجموعة في الصدارة ومواصلة المشوار بالمونديال، لا نريد أن ننسى دور محمد صلاح المميز مع منتخب مصر".



وأضاف: "حسام عبد المجيد كان يريد مواصلة اللعب ولكن الطبيب فضل إراحته، ولا نعلم تفاصيل إصابة حمدي فتحي حتى الآن".



واختتم: "هناك مكافأت خاصة للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا، وسنجتمع كمجلس إدارة ونحددها بكل تأكيد".

فوز مهم

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي (3 – 1) في المواجهة التي شهدها ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 للبطولة.

وأحرز فين سورمان قلب الدفاع هدف التقدم للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 15 من ضربة رأس بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها تيم باين ’ وأدرك مصطفى زيكو التعادل في الدقيقة 58 بعد أن تلقى عرضية نموذجية من محمد هاني قابلها بضربة رأس ولا أروع في سقف مرمى كروكومب وهو الهدف الدولي الثالث له في رابع مباراة له بقميص منتخب مصر ’ وعند الدقيقة 67 رجح القائد محمد صلاح كفة الفراعنة وصدر الفرحة لأكثر من 100 مليون مصري، ودخل التاريخ أيضاً بعد أن سجل ثالث أهدافه في كأس العالم منفرداً بصدارة الهدافين ثم أضاف البديل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس من الوضع طائراً بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها صلاح بنفسه.