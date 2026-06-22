قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس منتخب مصر المحتمل في دور الـ32 من كأس العالم 2026
حسام حسن باكيا: قولت للاعيبة بين الشوطين.. مصر لازم تفرح
منتخب مصر يقفز ثلاثة مراكز عالميا في تصنيف فيفا
الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بأول انتصار في كأس العالم: أداء مشرف عكس عزيمة أبناء الوطن
عراقجي: تقدم ملحوظ في جهود إنهاء حرب لبنان بوساطة قطرية باكستانية
يواصل الهبوط.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أحمد موسى: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم.. وإمكاناتنا لا تقل عن مونديال أمريكا
حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؟.. الإفتاء توضح
تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد في مباراة نيوزيلندا
خالد الدرندلي: لا ننسى دور صلاح مع منتخب مصر.. ومكافآت خاصة للاعبين
وزير الري: كله يطلع على الشغل فرحان مافيش نوم
ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 عقب الفوز على نيوزيلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 92 عاما من الانتظار.. منتخب مصر يحقق أول انتصار في تاريخ كأس العالم ويعتلي صدارة مجموعته

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود أحمد

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حقق أول فوز له على الإطلاق في نهائيات كأس العالم بتغلبه على منتخب نيوزيلندا 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط ثمينة في مشوار الفراعنة بالمونديال بل حمل قيمة تاريخية استثنائية بعدما أنهى المنتخب المصري عقدة استمرت 92 عامًا منذ أول ظهور له في البطولة العالمية ليحقق أول انتصار في تاريخه خلال مشاركاته بكأس العالم.

وشارك منتخب مصر في المونديال أربع مرات عبر تاريخه بداية من نسخة 1934 في إيطاليا ثم نسخة 1990 في إيطاليا أيضًا مرورًا بمونديال 2018 في روسيا وصولًا إلى نسخة 2026 الحالية إلا أن الفراعنة لم يسبق لهم تذوق طعم الفوز في أي مباراة بالمونديال قبل مواجهة نيوزيلندا.

وخاض المنتخب المصري قبل مباراة نيوزيلندا 8 مباريات في كأس العالم حقق خلالها 4 تعادلات وتلقى 4 هزائم قبل أن ينجح أخيرًا في كتابة صفحة جديدة من التاريخ بإحراز أول انتصار مونديالي ليصبح هذا الفوز واحدًا من أهم الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية.

بداية صعبة ورد مصري قوي

بدأت المباراة بصورة مفاجئة حيث فرض المنتخب النيوزيلندي سيطرته خلال الدقائق الأولى ونجح في التقدم مبكرًا عبر المدافع فين سورمان في الدقيقة 15 مستغلًا ركلة ركنية نفذت بإتقان ليضع منتخب بلاده في المقدمة وسط صدمة للجماهير المصرية.

وكاد المنتخب النيوزيلندي أن يعزز تفوقه في أكثر من مناسبة لولا التألق اللافت للحارس مصطفى شوبير الذي تصدى لعدة فرص خطيرة وأبقى منتخب مصر داخل أجواء المباراة.

ومع مرور الوقت استعاد الفراعنة توازنهم تدريجيًا وبدأت الخطورة تظهر عبر تحركات الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور إلا أن الشوط الأول انتهى بتأخر المنتخب المصري بهدف دون رد.

انتفاضة تاريخية في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني ظهر منتخب مصر بوجه مختلف تمامًا وفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب لينجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في إدراك التعادل بالدقيقة 58 بعد متابعة رائعة لعرضية متقنة أرسلها محمد هاني.

ولم يتوقف الضغط المصري عند هذا الحد حيث واصل رجال حسام حسن هجومهم المكثف بحثًا عن هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 67 عندما قاد محمد صلاح هجمة سريعة أنهاها بتسديدة أرضية داخل الشباك بعد تمريرة ذكية من مصطفى زيكو.

وحمل الهدف أهمية مضاعفة إذ لم يمنح مصر التقدم فقط بل شهد أيضًا انفراد محمد صلاح بصدارة هدافي منتخب مصر في تاريخ كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف.

وفي الدقيقة 82 أطلق محمود حسن تريزيجيه رصاصة الرحمة على المنتخب النيوزيلندي بعدما سجل الهدف الثالث بضربة رأس قوية إثر ركلة ركنية نفذها محمد صلاح بإتقان ليؤكد تفوق الفراعنة ويحسم النقاط الثلاث.

حسام حسن يحقق إنجازًا غير مسبوق

وشهد اللقاء إنجازًا شخصيًا للمدير الفني حسام حسن الذي أصبح أول مدرب في تاريخ منتخب مصر يقوده لتحقيق الفوز في نهائيات كأس العالم ليضيف اسمه إلى سجل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه.

كما نجح الجهاز الفني في التعامل بذكاء مع مجريات المباراة من خلال التغييرات التي أجراها خلال الشوط الثاني والتي منحت المنتخب أفضلية كبيرة على المستويين البدني والفني.

صدارة مستحقة للمجموعة السابعة

وبهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة مستفيدًا من تعادل بلجيكا وإيران سلبيًا في الجولة ذاتها ليقترب الفراعنة خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور التالي.

وأثبت المنتخب المصري خلال المباراة شخصية قوية وقدرة على العودة من التأخر وتحويل النتيجة لصالحه وهو ما يعكس التطور الكبير الذي ظهر عليه الفريق في النسخة الحالية من البطولة.

منتخب مصر كأس العالم منتخب نيوزيلندا بطولة كأس العالم 2026 زيكو تريزيجيه محمد صلاح حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي2026

موعد إجازة المولد النبوي 2026 رسمياً

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

محافظ دمياط

74 % .. محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويتواصل مع الأوائل للتهنئة

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

الطقس في مصر

أطول نهار في العام تشهده مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي

ترشيحاتنا

رئيس المعاهد الأزهرية يقبل رأس طفل من حفظة القرآن في قنا

خلال مبادرة توزيع المصاحف.. رئيس المعاهد الأزهرية يقبل رأس طفل من حفظة القرآن في قنا

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد هذه الأدعية قبل أن تضع رأسك على الوسادة لتنعم بالسكينة والراحة

الصيام

صيام عاشوراء هدية إلهية تكفّر ذنوب عام كامل

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد