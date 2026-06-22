بعد 92 عاما من الانتظار.. منتخب مصر يحقق أول انتصار في تاريخ كأس العالم ويعتلي صدارة مجموعته

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حقق أول فوز له على الإطلاق في نهائيات كأس العالم بتغلبه على منتخب نيوزيلندا 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط ثمينة في مشوار الفراعنة بالمونديال بل حمل قيمة تاريخية استثنائية بعدما أنهى المنتخب المصري عقدة استمرت 92 عامًا منذ أول ظهور له في البطولة العالمية ليحقق أول انتصار في تاريخه خلال مشاركاته بكأس العالم.

وشارك منتخب مصر في المونديال أربع مرات عبر تاريخه بداية من نسخة 1934 في إيطاليا ثم نسخة 1990 في إيطاليا أيضًا مرورًا بمونديال 2018 في روسيا وصولًا إلى نسخة 2026 الحالية إلا أن الفراعنة لم يسبق لهم تذوق طعم الفوز في أي مباراة بالمونديال قبل مواجهة نيوزيلندا.

وخاض المنتخب المصري قبل مباراة نيوزيلندا 8 مباريات في كأس العالم حقق خلالها 4 تعادلات وتلقى 4 هزائم قبل أن ينجح أخيرًا في كتابة صفحة جديدة من التاريخ بإحراز أول انتصار مونديالي ليصبح هذا الفوز واحدًا من أهم الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية.

بداية صعبة ورد مصري قوي

بدأت المباراة بصورة مفاجئة حيث فرض المنتخب النيوزيلندي سيطرته خلال الدقائق الأولى ونجح في التقدم مبكرًا عبر المدافع فين سورمان في الدقيقة 15 مستغلًا ركلة ركنية نفذت بإتقان ليضع منتخب بلاده في المقدمة وسط صدمة للجماهير المصرية.

وكاد المنتخب النيوزيلندي أن يعزز تفوقه في أكثر من مناسبة لولا التألق اللافت للحارس مصطفى شوبير الذي تصدى لعدة فرص خطيرة وأبقى منتخب مصر داخل أجواء المباراة.

ومع مرور الوقت استعاد الفراعنة توازنهم تدريجيًا وبدأت الخطورة تظهر عبر تحركات الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور إلا أن الشوط الأول انتهى بتأخر المنتخب المصري بهدف دون رد.

انتفاضة تاريخية في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني ظهر منتخب مصر بوجه مختلف تمامًا وفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب لينجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في إدراك التعادل بالدقيقة 58 بعد متابعة رائعة لعرضية متقنة أرسلها محمد هاني.

ولم يتوقف الضغط المصري عند هذا الحد حيث واصل رجال حسام حسن هجومهم المكثف بحثًا عن هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 67 عندما قاد محمد صلاح هجمة سريعة أنهاها بتسديدة أرضية داخل الشباك بعد تمريرة ذكية من مصطفى زيكو.

وحمل الهدف أهمية مضاعفة إذ لم يمنح مصر التقدم فقط بل شهد أيضًا انفراد محمد صلاح بصدارة هدافي منتخب مصر في تاريخ كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف.

وفي الدقيقة 82 أطلق محمود حسن تريزيجيه رصاصة الرحمة على المنتخب النيوزيلندي بعدما سجل الهدف الثالث بضربة رأس قوية إثر ركلة ركنية نفذها محمد صلاح بإتقان ليؤكد تفوق الفراعنة ويحسم النقاط الثلاث.

حسام حسن يحقق إنجازًا غير مسبوق

وشهد اللقاء إنجازًا شخصيًا للمدير الفني حسام حسن الذي أصبح أول مدرب في تاريخ منتخب مصر يقوده لتحقيق الفوز في نهائيات كأس العالم ليضيف اسمه إلى سجل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه.

كما نجح الجهاز الفني في التعامل بذكاء مع مجريات المباراة من خلال التغييرات التي أجراها خلال الشوط الثاني والتي منحت المنتخب أفضلية كبيرة على المستويين البدني والفني.

صدارة مستحقة للمجموعة السابعة

وبهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة مستفيدًا من تعادل بلجيكا وإيران سلبيًا في الجولة ذاتها ليقترب الفراعنة خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور التالي.

وأثبت المنتخب المصري خلال المباراة شخصية قوية وقدرة على العودة من التأخر وتحويل النتيجة لصالحه وهو ما يعكس التطور الكبير الذي ظهر عليه الفريق في النسخة الحالية من البطولة.