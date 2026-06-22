تريزيجيه يسجل الهدف الثالث ويعزز تقدم منتخب مصر أمام نيوزيلاندا

منح تريزيجية منتخب مصر بالتقدم بالهدف الثالث بمرمى منتخب نيوزيلندا في الدقيقة 82 من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.



وسجل سورمان لاعب نيوزيلندا الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 15 من ضربة رأس.

فيما سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لـمنتخب مصر أمام نيوزيلندا، في الدقيقة 59.

وتقدم محمد صلاح لمنتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 67 في مرمى نيوزيلندا من الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

دخل منتخب مصر الشوط الثاني تحت ضغط لتعديل النتيجة، من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر.

الفوز هدف مصر للحفاظ على حلم التأهل

تكتسب مواجهة نيوزيلندا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، إذ كان الفراعنة يدخلون المباراة بشعار الفوز فقط، من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة تقربهم من التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم.

كما يسعى منتخب مصر إلى إنهاء عقدة استمرت عبر مشاركاته السابقة في المونديال، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في تاريخ ظهوره بالبطولة، وهو ما يجعل الشوط الثاني فرصة حاسمة لقلب النتيجة، وإنعاش آمال الجماهير المصرية في مواصلة المشوار العالمي وتحقيق إنجاز تاريخي جديد