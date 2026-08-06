الزمالك يقرر معاقبة بيزيرا وشيكو بانزا والسعيد بسبب تأخرهم عن المعسكر

قرر نادي الزمالك معاقبة الثلاثي المتأخر عن الانضمام لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

وتأخر وصول البرازيلي خوان بيزيرا وعبدالله السعيد والأنجولي شيكو بانزا مما سبب حالة من اللغط عم سبب ابتعادهم عن المشاركة في المعسكر الحالي للفريق.

وتبين أن الثلاثي دخلوا في أزمات مختلفه مع إدارة النادي بشأن المستحقات المالية أو رغبة منهم في الرحيل عن الفريق مثل خوان بيزيرا.

ليقرر الزمالك معاقبة الثلاثي وفق لائحة النادي بعد تأخرهم في الانضمام للمعسكر وسط تحذيرا بتصعيد الموقف معهم.

موعد وصول شيكوبانزا لتدريبات الزمالك

في نفس السياق كشف الإعلامي أحمد شوبير تطور أزمة خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، بعد غيابه عن المعسكر التحضيري استعدادا للموسم الجديد وموعد عودة شيكوبانزا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “شيكوبانزا أبلغ الزمالك بالوصول للمعسكر يوم 7 أو 8 أغسطس الجاري، أما خوان بيزيرا فإن نادي شباب أهلي دبي يفاوض الزمالك لضمه”.

وأضاف: “الزمالك طلب مبلغا كبيرا لبيع خوان بيزيرا ولا يوجد عرض رسمي هو عرض شفهي فقط، والأبيض لا يرغب في السقوط في أخطاء الماضي”.

وأردف: “الزمالك لو وصل لعرض مالي مناسب سيبيع خوان بيزيرا بدون أزمة، لكن دون ذلك فإن عقد اللاعب مستمر مع الفريق”

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً: “موقف خوان بيزيرا مختلف تماما عن موقف زيزو، ويمتلك البرازيلي عقدا طويلا مع نادي الزمالك، لذلك الموقف قوي بالنسبة للنادي”.