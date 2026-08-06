مخطط وكيل خوان بيزيرا للرحيل عن الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد

دخل خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك في أزمة قوية مع إدارة الفريق بعد رفضه خوض المعسكر والاستعدادات للموسم الجديد.

وبدأ الأزمة بطلب وكيل بيزيرا الحصول على المستحقات المتأخرة للاعب عن الموسم الماضي ورغم سداد الزمالك المستحقات ظل اللاعب بعيد عن الفريق.

وطلب الوكيل الحصول على عمولته من الصفقة والتي قدرت بنحو 225 ألف دولار وهو ما دفع الزمالك لسدادهم والتخلص من الأزمة تماما.

لتبدأ حجج اللاعب المتتالية عن التأخير وعدم وصوله القاهرة لخوض معسكر الاعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري بجانب عدم رده على مكالمات الزمالك.

ويتضح أن الهدف الرئيسي من الأزمة هو الضغط على إدارة نادي الزمالك للسماح برحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد وصول عرض إماراتي.

وصل عرض من شباب أهلى دبي لضم خوان بيزيرا خلال الميركاتو الصيفي لكن الزمالك رفضه بسبب ضعف المقابل المادي

ويضغط وكيل بيزيرا بقوة على إدارة الزمالك للموافقة على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي لكن الأمر سيكون في غاية الصعوبة في ظل قوة موقف الزمالك وبعقد طويل مع اللاعب مما يفسد مخطط وكيل أعماله.

ويدرس الزمالك حاليا معاقبة خوان بيزيرا بشكل رسمي بسبب تأخره عن معسكر اعداد الفريق للموسم الجديد