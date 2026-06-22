محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيوزيلندا

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67 في مرمى نيوزيلندا من الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.



وسجل سورمان لاعب نيوزيلندا الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 15 من ضربة رأس.

فيما سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لـمنتخب مصر أمام نيوزيلندا، في الدقيقة 59.

دخل منتخب مصر الشوط الثاني تحت ضغط لتعديل النتيجة، من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال النصف الأول من المباراة، مع إجراء التعديلات الفنية اللازمة لاستعادة السيطرة وتهديد مرمى المنافس بصورة أكبر.

الفوز هدف مصر للحفاظ على حلم التأهل

تكتسب مواجهة نيوزيلندا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، إذ كان الفراعنة يدخلون المباراة بشعار الفوز فقط، من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة تقربهم من التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم.

كما يسعى منتخب مصر إلى إنهاء عقدة استمرت عبر مشاركاته السابقة في المونديال، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في تاريخ ظهوره بالبطولة، وهو ما يجعل الشوط الثاني فرصة حاسمة لقلب النتيجة، وإنعاش آمال الجماهير المصرية في مواصلة المشوار العالمي وتحقيق إنجاز تاريخي جديد