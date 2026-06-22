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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيكو يسجل التعادل لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لـمنتخب مصر أمام نيوزيلندا، في الدقيقة 59 من الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026

وسجل سورمان لاعب نيوزيلندا الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 15 من ضربة رأس.

تكتسب مواجهة نيوزيلندا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، إذ كان الفراعنة يدخلون المباراة بشعار الفوز فقط، من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة تقربهم من التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس العالم.

كما يسعى منتخب مصر إلى إنهاء عقدة استمرت عبر مشاركاته السابقة في المونديال، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في تاريخ ظهوره بالبطولة، وهو ما يجعل الشوط الثاني فرصة حاسمة لقلب النتيجة، وإنعاش آمال الجماهير المصرية في مواصلة المشوار العالمي وتحقيق إنجاز تاريخي جديد

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