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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواصل البحث عن التعادل أمام نيوزيلندا بعد مرور نصف ساعة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم محاولاته لإدراك هدف التعادل أمام منتخب نيوزيلندا، بعدما مرت أول 30 دقيقة من المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
هدف مبكر يمنح نيوزيلندا الأفضلية.


شهدت الدقيقة الخامسة عشرة هدف التقدم لمنتخب نيوزيلندا، بعدما حصل الفريق على ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم بايني بإتقان، لترتقي الكرة إلى فين سورمان الذي حولها برأسية قوية استقرت داخل الشباك على يمين حارس مرمى منتخب مصر، مانحًا فريقه الأفضلية في اللقاء.
محاولات مصرية للعودة إلى المباراة
بعد استقبال الهدف، كثف لاعبو منتخب مصر من تحركاتهم الهجومية في محاولة لإعادة المباراة إلى نقطة البداية، مع الاعتماد على الانتشار الهجومي والضغط على دفاعات المنتخب النيوزيلندي، إلا أن المحاولات لم تسفر حتى الآن عن هدف التعادل، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للمنافس.
الفوز هدف الفراعنة في الجولة الثانية
دخل منتخب مصر المباراة بطموح تحقيق أول انتصار له في البطولة، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى، وهو ما منح الفريق نقطة واحدة فقط قبل مواجهة نيوزيلندا. ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في حصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.
ترتيب المجموعة السابعة
قبل انطلاق اللقاء، امتلك منتخب مصر نقطة واحدة في رصيده، بينما تصدر منتخبا بلجيكا وإيران ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين لكل منهما بعد تعادلين، وهو ما يجعل نتيجة مواجهة نيوزيلندا ذات أهمية كبيرة في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى العودة في النتيجة للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار بالمونديال.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم

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