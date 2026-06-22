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ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 عقب الفوز على نيوزيلندا
بعد 92 عاما من الانتظار.. منتخب مصر يحقق أول انتصار في تاريخ كأس العالم ويعتلي صدارة مجموعته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 عقب الفوز على نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم كتابة صفحة جديدة في تاريخه ببطولة كأس العالم 2026، بعدما اعتلى صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا ومستحقًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هذا الانتصار ليمنح المنتخب المصري أفضلية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، مستفيدًا من التعادل الذي حققه في الجولة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا، إلى جانب انتهاء مواجهة بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي، وهو ما منح الفراعنة صدارة المجموعة.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الثانية

أسفرت نتائج الجولة الثانية عن اشتعال المنافسة في المجموعة السابعة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

* منتخب مصر: 4 نقاط.
* منتخب إيران: نقطتان.
* منتخب بلجيكا: نقطتان.
* منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة.

وبات المنتخب المصري في موقف قوي قبل خوض الجولة الأخيرة، حيث يكفيه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

أول انتصار تاريخي للفراعنة في كأس العالم

وشهدت مواجهة نيوزيلندا إنجازًا تاريخيًا للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، بعدما نجح في تحقيق أول فوز لمصر في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم، ليضع بصمة مميزة في سجل الكرة المصرية على أكبر مسرح كروي عالمي.

وأظهر لاعبو المنتخب شخصية قوية خلال اللقاء، إذ نجحوا في العودة بقوة وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية، وسط أداء مميز منح الجماهير المصرية الكثير من الثقة في قدرة الفريق على مواصلة المشوار.

خطوة كبيرة نحو التأهل

وأقيمت المباراة على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للفراعنة قبل الجولة الحاسمة، بعدما أصبح المنتخب المصري صاحب الأفضلية في المجموعة، وأصبح قريبًا من حجز مقعده في الدور التالي، مع استمرار حلم تحقيق إنجاز تاريخي جديد في النسخة الحالية من المونديال.

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