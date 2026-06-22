بالطربوش داخل الملعب.. أحمد سعد يحتفل بفوز منتخب مصر على نيوزيلاندا

حرص الفنان أحمد سعد على الاحتفال بفوز منتخب مصر بطريقة خاصة ومميزة، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو من داخل الملعب في الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالنتيجة والأداء الذي قدمه الفراعنة.

وظهر أحمد سعد في الفيديو مرتديًا "الطربوش" وسط أجواء احتفالية وحماسية، بينما كان يردد عبارته الشهيرة: "الله حي التالت جي"، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، حيث وثق لحظات الفرح والاحتفال مع الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات كاس العالم ، وبدت عليه علامات السعادة والفخر بعد تحقيق الفوز.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بعفوية أحمد سعد وحماسه الدائم لدعم المنتخب الوطني في مختلف المناسبات الرياضية، مؤكدين أن ظهوره بالطربوش أضفى أجواءً مميزة على الاحتفال.

ويُعرف أحمد سعد بحرصه على مشاركة جمهوره تفاصيل حياته الفنية والشخصية، إلى جانب تفاعله المستمر مع الأحداث الرياضية والوطنية، وهو ما يجعله دائم الحضور في المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء احتفال أحمد سعد ليعكس حالة الفرحة الكبيرة التي يعيشها المصريون بعد فوز منتخبهم، حيث امتلأت مواقع التواصل برسائل التهنئة والدعم للاعبين والجهاز الفني، وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وحصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة من نشره، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بروح أحمد سعد المرحة وطريقته المختلفة في الاحتفال، مؤكدين أن فرحة المصريين بالفوز كانت حاضرة في كل مكان، حتى من داخل الملاعب الأمريكية.



https://www.instagram.com/reel/DZ3yGH7vm15/?igsh=d2ZzYm9pN3NzY2d3