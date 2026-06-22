شوبير: فوز منتخب مصر على نيوزيلندا للتاريخ

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا ومستحقًا على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

و علق الإعلامي أحمد شوبير عبر فيسبوك: للتاريخ للتاريخ للتاريخ منتخب مصر يـــــفــــــوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ويحقق الفوز الأول في كأس العالم.

ودخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تعويض نتيجة الجولة الأولى، وفرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات المباراة رغم البداية القوية من جانب منتخب نيوزيلندا، الذي نجح في افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول. إلا أن لاعبي المنتخب المصري أظهروا شخصية قوية وإصرارًا كبيرًا على العودة في النتيجة، لينجحوا في قلب موازين اللقاء.

وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب المصري بصورة مميزة على المستويين الفني والبدني، واستغل المساحات في دفاع المنافس، ليتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية وسط أداء هجومي منظم وتحركات مميزة، وهو ما منح الفراعنة الأفضلية حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي منتخب مصر، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، حيث نجح الفريق في الحفاظ على توازنه بعد استقبال الهدف الأول، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة ويترجم أفضليته إلى ثلاثة أهداف منحت الجماهير المصرية فرحة كبيرة.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة في مشوار المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم، إذ رفع رصيده من النقاط وأنعش آماله بقوة في التأهل إلى دور الـ32، قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي ستكون فاصلة في تحديد مصير الفراعنة في البطولة.

كما منح الانتصار دفعة معنوية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب أمام منافس أظهر صلابة كبيرة خلال اللقاء. وأكد منتخب مصر من خلال هذا الفوز قدرته على المنافسة بقوة، مع استمرار حلم الجماهير المصرية في تحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية، ومواصلة المشوار بنجاح في النسخة الحالية من كأس العالم