بصمة مزدوجة.. صلاح وزيكو يحققان رقما تاريخيا مع منتخب مصر في كأس العالم

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليقترب الفراعنة خطوة جديدة من التأهل إلى الدور التالي.

زيكو وصلاح يصنعان التاريخ في انتصار مصر الأول بالمونديال منذ سنوات

وجاء الانتصار ليحمل أهمية خاصة، بعدما منح منتخب مصر أول فوز له في نهائيات كأس العالم خلال آخر ثلاث مشاركات، لينهي فترة طويلة من الغياب عن الانتصارات على الساحة العالمية.

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا من مصطفى زيكو، الذي لعب دور البطولة في فوز الفراعنة، بعدما افتتح التسجيل ثم قدم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح.

وبهذا الأداء، دخل زيكو تاريخ منتخب مصر من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب مصري ينجح في التسجيل وصناعة هدف خلال مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم.

كما سجل محمد صلاح اسمه في السجلات التاريخية للبطولة، بعدما جمع هو الآخر بين الصناعة والتسجيل خلال اللقاء، حيث قدم التمريرة الحاسمة للهدف الأول قبل أن يهز الشباك بنفسه في الهدف الثاني.

وأصبح صلاح وزيكو أول ثنائي من منتخب مصر يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة بكأس العالم، في ليلة استثنائية شهدت تألقًا هجوميًا منح الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة.

وعلى مستوى ترتيب المجموعة، قفز منتخب مصر إلى الصدارة برصيد أربع نقاط، بينما جاء منتخب إيران في المركز الثاني بنقطتين، متقدمًا بفارق الأهداف على بلجيكا صاحبة المركز الثالث، فيما تراجع منتخب نيوزيلندا إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الثانية:

منتخب مصر – 4 نقاط

منتخب إيران – نقطتان

منتخب بلجيكا – نقطتان

منتخب نيوزيلندا – نقطة واحدة