حمادة صدقي: الحديث عن عروض خارجية للاعبي الأهلي أمر منطقي بسبب تألقهم في كأس العالم

قال حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، إن الحديث عن وجود عروض خارجية للاعبي الأهلي في الوقت الحالي يعد أمرًا منطقيًا.

وأضاف صدقي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الحديث عن عروض خارجية للاعبي الاهلي في الوقت الحالي أمر منطقي بسبب كأس العالم وتألقهم، فمصطفى شوبير يقدم مستويات مميزة وأيضا امام عاشور.

وتابع: أتوقع فوز منتخب مصر على ايران ، ونشعر بالفخر لما يقدمه حسام حسن من أداء ونتائج في كأس العالم.

وأضاف: حسام حسن يجيد توظيف لاعبي منتخب مصر ، والتجارب الودية للمنتخب قبل كأس العالم منحتنا طمأنينة لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم وهذا ما حدث بالفعل.

وواصل: منتخب مصر لديه فرصة في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل كأول مجموعة وحسام حسن يستحق التواجد مع منتخب مصر حتى ٢٠٣٠ ، وهو يسير بخطى ناجحة مع منتخب مصر.