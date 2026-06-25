حمادة صدقي: انضمام زيكو لمنتخب مصر فاجئني.. وهو إضافة كبيرة للمنتخب

تحدث حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، عن تألق مصطفى زيكو مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم

وقال صدقي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: زيكو لاعب محترف بكل الكلمة وقمت بتدريبه عندما كان في زد وهو ملتزم فوق الغاية

وأضاف: مصطفى زيكو مهتم بنفسه للغاية ولكن تفاجئت بضمه لمنتخب مصر وهو لاعب متطور للغاية وقدراته ظهرت بشكل مميز مع منتخب مصر

وتابع: زيكو تلقى العديد من العروض وقت تواجده مع زد ولكن ادارة زد محترفة في دراسة العروض المقدمة له

واختتم: مصطفى زيكو اضافة لمنتخب مصر وحسام حسن كان موفق في عدم خروج زيكو بين شوطي مباراة نيوزيلندا