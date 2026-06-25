أحمد جلال: تصريحات دويدار تفتح الجدل حول دور زيزو مع منتخب مصر

أثارت تصريحات أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، جدلًا واسعًا بعد انتقاده أداء أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة محليًا، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة على المستوى الدولي حتى الآن.

وقال دويدار إن الحديث عن أرقام وإحصائيات اللاعبين يجب أن يكون بمعيار واحد، مشددًا على ضرورة مقارنة أرقام زيزو مع المنتخب بما يتم تداوله عن مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، من أجل تقييم الأداء بشكل عادل. كما أشار إلى أن هناك لاعبين آخرين يستحقون فرصًا أكبر خلال الفترة الحالية، وعلى رأسهم هيثم حسن.

وتأتي هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026، وسط استمرار الجدل الجماهيري والإعلامي حول التشكيل الأنسب للفراعنة في البطولة.



