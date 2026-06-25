بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

أكد المهندس فرج عامر أن اللاعب أحمد سيد زيزو لا يفكر في الرحيل عن صفوف الأهلي خلال الفترة الحالية، حتى في حال وجود عروض للخروج على سبيل الإعارة.

زيزو

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «زيزو لا يرغب في الرحيل من الأهلي ولو على سبيل الإعارة».

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل تزايد التكهنات خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل زيزو وإمكانية خروجه من الأهلي على سبيل الإعارة، إلا أن رئيس سموحة السابق أكد تمسك اللاعب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء.

وكان قد أكد طارق مصطفى، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد سيد "زيزو" يتعرض لضغوط نفسية كبيرة بسبب انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، مشددًا على ضرورة دعمه وعدم الحكم عليه من خلال فرصة مهدرة أو مباراة واحدة.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "من الطبيعي أن يهدر أي لاعب فرصة أو يسجل هدفًا، وما يتعرض له زيزو حاليًا هو ضغط نفسي نتيجة انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، وهذا أمر يؤثر على أي لاعب مهما كانت خبراته".

وأضاف: "إذا استمع زيزو إلى الانتقادات فسيكون هو الخاسر الوحيد، ولا أعتقد أن حسام حسن سيقيم اللاعب بناءً على فرصة مهدرة، ولو كان الأمر كذلك لما استمر كثير من اللاعبين في المنتخب".

وتابع: "للأسف أصبح انتماء بعض الجماهير للأندية أكبر من انتمائهم لمنتخب مصر، لكن في الفترة الحالية نرى الجميع سعيدًا بانتصارات المنتخب تحت قيادة حسام حسن".

وعن أداء المنتخب، قال: "أمام بلجيكا كان الشوط الأول جيدًا من الناحية الفنية، بينما تراجع الأداء في الشوط الثاني، أما أمام نيوزيلندا فكان العكس، حيث ظهر المنتخب بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني".

وأوضح: "حسام حسن وإبراهيم حسن يركزان بشكل كبير في عملهما، ويجب على اللاعبين الحفاظ على تركيزهم طوال الـ90 دقيقة وعدم الاكتفاء بأداء جيد في شوط واحد فقط".

وبشأن مواجهة إيران، قال: "منتخب إيران يمتلك خط وسط قويًا ومهاجمًا من أفضل المهاجمين في البطولة، لكن لديه بعض المشكلات الدفاعية، كما أن دوافعه كبيرة لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة".

وأشاد طارق مصطفى بمستوى مصطفى شوبير، قائلًا: "مصطفى شوبير كان له دور كبير للغاية في مباراتي منتخب مصر بكأس العالم، فهو يمتلك شخصية قوية والتزامًا نفسيًا كبيرًا، ويذكرني في تحركاته بالكابتن ثابت البطل، رحمه الله".

كما طالب بدعم اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، قائلًا: "يجب أن نقف خلف حمزة عبدالكريم لأنه لاعب واعد، وأشعر بالحزن من الانتقادات التي يتعرض لها، خاصة أن مصر تحتاج إلى زيادة عدد لاعبيها المحترفين في أوروبا".

وعن المدربين العرب، قال: "أتمنى التوفيق لحسين عموتة مع الأهلي، ولمحمد أمين بن هاشم مع مودرن سبورت، فالتجارب العربية المتبادلة مهمة للغاية، وقد لمست ترحيبًا كبيرًا عندما عملت في المغرب".

وأضاف: "حسين عموتة يمتلك شخصية قوية ويجيد اللعب بأكثر من طريقة، ومن الصعب أن يخرج أي لاعب عن النص داخل غرفة الملابس في وجوده".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى فوز منتخب مصر على إيران وتصدر المجموعة، كما أن وجود حسام حسن على رأس الجهاز الفني للمنتخب يمثل إضافة مهمة للمدربين المصريين جميعًا، وقد تفاجأت بانضمام زيكو للقائمة، لأنه يجيد اللعب كمهاجم أو جناح أيسر أكثر من اللعب في مركز الجناح الأيمن".