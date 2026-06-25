كأس العالم.. البرازيل تتقدم بثنائية نظيفة على إسكتلندا في الشوط الأول

أنهى منتخب البرازيل الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب إسكتلندا متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وفرض المنتخب البرازيلي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة أفضليته سريعًا بعدما افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة السابعة، مستغلًا انطلاقة هجومية سريعة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

واستمر المنتخب البرازيلي في الضغط على دفاعات إسكتلندا، مع تنوع في بناء الهجمات والاعتماد على التحركات المستمرة في الخط الأمامي، بينما حاول المنتخب الإسكتلندي العودة إلى أجواء المباراة من خلال الهجمات المرتدة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي قوي وتألق حارس المرمى.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، عاد فينيسيوس جونيور ليضيف الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، ليؤكد تفوق منتخب البرازيل ويمنحه أفضلية مريحة قبل انطلاق الشوط الثاني.

تشكيل منتخب البرازيل

بدأ منتخب البرازيل المباراة بتشكيل ضم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دوجلاس سانتوس، وجابرييل ماجاليس، وماركينيوس، ودانيلو. وفي خط الوسط تواجد كاسيميرو، وبرونو جيمارايش، ولوكاس باكيتا، بينما قاد الهجوم كل من فينيسيوس جونيور، وماتيوس كونيا، ورايان.

تشكيل منتخب إسكتلندا

في المقابل، خاض منتخب إسكتلندا اللقاء بتشكيل مكون من أنجوس جان في حراسة المرمى، وأمامه ناثان باترسون، وسكوت ماكينا، وجاك هيندري، وأندرو روبرتسون. وفي خط الوسط شارك لويس فيرجسون، وسيريس جانون دوك، وكيني ماكلين، وسكوت ماكتوميناي، وجون ماكجين، بينما تولى لورانس شانكلاند قيادة خط الهجوم.

وبات منتخب البرازيل قريبًا من إنهاء دور المجموعات بانتصار مهم إذا حافظ على تقدمه في الشوط الثاني، في حين يحتاج منتخب إسكتلندا إلى رد فعل قوي وقلب النتيجة إذا أراد الإبقاء على آماله في تحقيق نتيجة إيجابية قبل إسدال الستار على المباراة.