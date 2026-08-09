بعد سن الـ 40.. لايف كوتش تكشف كيف تبدأ حياة جديدة وتحقق النجاح

أكدت راندا لطفي، اللايف كوتش واستشاري العلاقات، أن الوصول إلى سن الأربعين لا يعني انتهاء الطموح أو ضرورة التوقف عند مسار مهني أو نمط حياة محدد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة قد تمثل بداية جديدة لاكتشاف الذات وإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق أهداف طال انتظارها.

وقالت لطفي، خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الاعتقاد بوجود جدول زمني محدد للنجاح والاستقرار في مراحل عمرية معينة يعد من الأفكار الموروثة اجتماعيًا.

وأوضحت أن المجتمع اعتاد ربط كل مرحلة عمرية بهدف محدد، إذ يُنظر إلى العشرينات باعتبارها مرحلة التخرج، والثلاثينات باعتبارها مرحلة العمل وبناء المستقبل، بينما يُفترض أن يصل الإنسان إلى الاستقرار عند بلوغ الأربعين.

وأكدت أن هذه التصورات ليست قاعدة ثابتة تنطبق على الجميع، موضحة أن لكل شخص ظروفه وتجربته الخاصة، وأن تأخر تحقيق بعض الأهداف لا يعني فشل الإنسان أو انتهاء فرصه في النجاح.

وأضافت أن بلوغ الأربعين يمكن أن يكون فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف الذات، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن المستقبل، بعيدًا عن الضغوط والتوقعات التي يفرضها المجتمع.

الخبرة نقطة قوة

وأشارت لطفي إلى أن الخبرات التي يكتسبها الإنسان على مدار سنوات حياته تمثل عنصر قوة يمكن الاستفادة منه عند اتخاذ خطوات جديدة، مؤكدة أن النضج والتجارب السابقة قد يجعلان النجاح في هذه المرحلة أكثر وضوحًا.

