مونديال 2026.. سيناريو جنوني ينهي الشوط الأول من مواجهة المغرب وهايتي بالتعادل

فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب نفسه على أحداث الشوط الأول من مواجهة المغرب وهايتي، التي تقام صباح الخميس على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعد شوط حافل بالإثارة والفرص من الجانبين.



هايتي تباغت المغرب بهدف مبكر

بدأ منتخب هايتي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة العاشرة، بعدما أرسل كيفين دوفيرن كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها ليني جوزيف بلمسة رائعة بالكعب، لتصطدم بالحارس ياسين بونو وتواصل طريقها إلى داخل الشباك، مانحة منتخب بلاده التقدم.

حكيمي يعيد المغرب إلى اللقاء

واصل المنتخب المغربي محاولاته للعودة في النتيجة، حتى تمكن أشرف حكيمي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والثلاثين، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة أعادت المواجهة إلى نقطة البداية وأشعلت أجواء اللقاء.

رد سريع من هايتي وصيباري ينقذ المغرب

لم تدم فرحة المنتخب المغربي طويلًا، إذ استعاد منتخب هايتي تقدمه سريعًا في الدقيقة الثالثة والأربعين عن طريق ويلسون إيسيدور، الذي استغل ارتباك الدفاع وسجل الهدف الثاني لفريقه.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن إسماعيل صيباري من إدراك التعادل للمغرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تشكيل منتخب المغرب

بدأ المنتخب المغربي المباراة بتشكيل ضم ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه أنس صلاح الدين، وأشرف حكيمي، وشادي رياض، ورضوان حلال في خط الدفاع.

وفي خط الوسط شارك سفيان أمرابط، وإسماعيل صيباري، وبلال الخنوس، ونائل العيناوي، بينما قاد الهجوم إبراهيم دياز إلى جانب أيوب الكعبي، في مواجهة سعى خلالها أسود الأطلس لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التأهل.