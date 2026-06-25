تشكيل البرازيل أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة منتخب اسكتلندا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

البرازيل تبحث عن حسم الصدارة

يدخل المنتخب البرازيلي المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب المغرب، الذي يلتقي في التوقيت ذاته مع منتخب هايتي. ويسعى منتخب السامبا إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة دون انتظار نتائج المنافسين.

وكان منتخب البرازيل قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدف لمثله أمام المغرب، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، ليقترب من حسم بطاقة العبور.

غياب رافينها وعودة نيمار

تشهد المباراة غياب رافينها بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة هايتي، بينما يتواجد نيمار على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، في خطوة تمنح الجهاز الفني خيارات إضافية خلال مجريات اللقاء.

تشكيل منتخب البرازيل

جاء التشكيل الأساسي لمنتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل، دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: برونو جيماريش، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماتيوس كونيا، ريان.

ويضم مقاعد البدلاء عددًا من الأسماء البارزة، أبرزها نيمار، إندريك، مارتينيلي، إيدرسون، ويفرتون، أليكس ساندرو، بريمير، فابينيو، لويز هنريكي، وإيجور تياجو، في ظل رغبة الجهاز الفني في استغلال جميع الخيارات المتاحة لحسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب كأس العالم