كأس العالم 2026.. منتخب قطر يخسر بثلاثية أمام البوسنة ويودع المونديال

خسر منتخب قطر بثلاثية مقابل هدف أمام البوسنة والهرسك، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف البوسنة الأول عن طريق كريم ألاييجوفيتش في الدقيقة 29، ثم أضاف سلطان البريك الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

فيما جاء هدف منتخب قطر عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 41.

وسجل منتخب البوسنة الهدف الثالث في الدقيقة 80 عن طريق إرمين مهميك.

منتخب قطر

حراسة المرمى: محمود أبوندى.

خط الدفاع: عيسى لاي، بيدرو ميغيل كوريا، بوعلام خوخي، سلطان البريك.

خط الوسط: جاسم جابر، ادميلسون جونيور، كريم بوضياف.

خط الهجوم: المعز علي، حسن الهيدوس، أكرم عفيف.

أحسن ثوالث

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع برصيد نقطة واحدة ليودع البطولة رسميا، من المجموعة الأولى، فيما يأتي منتخب البوسنة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ليقترب من التأهل ضمن أحسن المنتخبات صاحبة المركز الثالث.