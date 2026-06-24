قطر تتأخر 2-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم

تأخر منتخب قطر بهدفين مقابل هدف أمام البوسنة والهرسك، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف البوسنة الأول عن طريق كريم ألاييجوفيتش في الدقيقة 29، ثم أضاف سلطان البريك الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

فيما جاء هدف منتخب قطر عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 41.

منتخب قطر

حراسة المرمى: محمود أبوندى.

خط الدفاع: عيسى لاي، بيدرو ميغيل كوريا، بوعلام خوخي، سلطان البريك.

خط الوسط: جاسم جابر، ادميلسون جونيور، كريم بوضياف.

خط الهجوم: المعز علي، حسن الهيدوس، أكرم عفيف.

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، في المجموعة الأولى، فيما يأتي منتخب البوسنة في المركز الثالث بنفس الرصيد.