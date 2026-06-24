تشكيل قطر أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم

أعلن خوليان لوبتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل العنابي لمواجهة البوسنة والهرسك، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبوندى.

خط الدفاع: عيسى لاي، بيدرو ميغيل كوريا، بوعلام خوخي، سلطان البريك.

خط الوسط: جاسم جابر، ادميلسون جونيور، كريم بوضياف.

خط الهجوم: المعز علي، حسن الهيدوس، أكرم عفيف.

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع برصيد نقطة في المجموعة الأولى فيما يأتي منتخب البوسنة في المركز الثالث بنفس الرصيد.