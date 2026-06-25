كأس العالم 2026.. المتأهلون من مجموعة قطر بعد الهزيمة أمام البوسنة

ودع منتخب قطر منافسات كأس العالم 2026 رسميًا من دور المجموعات، بعدما تعرض لهزيمة أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ودخل المنتخب القطري المباراة وهو يتمسك بآماله في تحقيق الفوز وانتظار نتائج بقية المنافسين، إلا أن المنتخب البوسني فرض أفضليته على مجريات اللقاء ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليحقق انتصارًا ثمينًا أبقى على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وافتتح كريم ألايبيغوفيتش التسجيل لمنتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب القطري بعدما سجل سلطان البريك الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الرابعة والثلاثين. ورغم صعوبة الموقف، نجح حسن الهيدروس في تقليص الفارق بتسجيل هدف قطر الوحيد في الدقيقة الثالثة والأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوسنة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب القطري العودة إلى أجواء المباراة، إلا أن محاولاته افتقدت الفاعلية أمام التنظيم الدفاعي للمنافس، قبل أن ينجح إرمين ماهميتش في تسجيل الهدف الثالث للبوسنة والهرسك في الدقيقة الثمانين، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، أنهى منتخب قطر مشواره في البطولة بالمركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، بعد أداء لم يرق إلى مستوى الطموحات، حيث سجل هدفين فقط واستقبلت شباكه عشرة أهداف خلال ثلاث مباريات.

في المقابل، رفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، متساويًا مع منتخب كندا صاحب المركز الثاني، لكنه يتأخر بفارق الأهداف، ليبقى في انتظار نتائج بقية المجموعات من أجل معرفة فرصه في التأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

وجاء ترتيب المجموعة بعد ختام الجولة الثالثة على النحو التالي: سويسرا في الصدارة برصيد سبع نقاط، تليها كندا بأربع نقاط، ثم البوسنة والهرسك بأربع نقاط، بينما تذيل منتخب قطر الترتيب بنقطة واحدة فقط، ليغادر البطولة رسميًا من الدور الأول.