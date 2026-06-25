منتخب المغرب يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة هايتي في كأس العالم 2026

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة هايتي، والمقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخاصة بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة في تاريخ البطولة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب المغرب المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة إلى جانب عدد من العناصر الشابة التي فرضت نفسها خلال الفترة الماضية.

التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب أمام هايتي

اعتمد محمد وهبي على تشكيلة تضم عددًا من أبرز نجوم المنتخب، حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي، شادي رياض، أمين صلاح الدين.

وفي خط الوسط: سفيان أمرابط، بلال الخنوس، نيل العيناوي، إبراهيم دياز، إسماعيل الصيباري، رشاد الهلهال.

وفي خط الهجوم: أيوب الكعبي.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال الانسجام بين عناصر الفريق، مع الاعتماد على السرعة في التحولات الهجومية والضغط المبكر لحسم المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

قائمة بدلاء أسود الأطلس

ضم مقاعد البدلاء مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق خلال مجريات اللقاء، وجاءت القائمة كالتالي:

مهدي الكجوي، رضا التباوي، نائل المزاوي، مهدي سعدان، آدم بوعدي، آدم أزنو، يوسف بلعمري، سفيان رحيمي، زكرياء الوحدي، إلياس بن الصغير، أسامة الإدريسي، سليم المورابط، عز الدين أوناحي، أشرف سباعي، ياسين بلمري، وأيمن مومني.

ويمنح هذا التنوع في دكة البدلاء المدير الفني محمد وهبي العديد من الخيارات الفنية، سواء لتعزيز الجانب الدفاعي أو زيادة الفاعلية الهجومية بحسب مجريات اللقاء.

ويتطلع منتخب المغرب إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة، وإرسال رسالة قوية لبقية المنافسين بأنه أحد المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في النسخة الحالية من كأس العالم 2026