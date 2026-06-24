جولة الحسم في كأس العالم 2026.. حسابات معقدة ولوائح صارمة تحدد مصير المتأهلين

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، التي تستمر منافساتها حتى 19 يوليو المقبل.

وتحمل هذه الجولة أهمية استثنائية؛ كونها ستحدد الملامح النهائية للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32، في ظل نظام جديد يشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما زاد من تعقيد الحسابات داخل المجموعات.

ولا يقتصر الصراع على خطف المركزين الأول والثاني فحسب؛ بل يمتد أيضًا إلى سباق شرس بين أصحاب المركز الثالث، حيث تنص لوائح البطولة على تأهل أفضل 8 منتخبات تحتل هذا المركز إلى الأدوار الإقصائية، وفق معايير دقيقة.

وكشفت نتائج أول جولتين عن حسم عدد من المنتخبات تأهلها مبكرًا، وهي: المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، في حين ودّعت المسابقة رسميًا 5 منتخبات هي: هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما.

لوائح دقيقة لحسم التأهل

وتنص المادة 13 من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على آلية تدريجية لحسم التساوي بين المنتخبات داخل المجموعة الواحدة، تبدأ بعدة مراحل متتالية؛ لضمان العدالة الكاملة.

أولًا: المواجهات المباشرة

تعتمد اللائحة في البداية على نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية في النقاط، من خلال احتساب أكبر عدد من النقاط في تلك اللقاءات، ثم فارق الأهداف في المباريات نفسها، يليها عدد الأهداف المسجلة بين الفرق المعنية.

ثانيًا: فارق الأهداف والسجل الانضباطي

في حال استمرار التساوي، يتم الانتقال إلى معايير تشمل جميع مباريات المجموعة، بداية من فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وإذا استمر التعادل؛ يتم اللجوء إلى السجل الانضباطي، حيث تُحتسب البطاقات بخصم نقطة واحدة للإنذار، و3 نقاط للطرد غير المباشر، و4 نقاط للطرد المباشر، و5 نقاط للإنذار المزدوج المؤدي للطرد المباشر، ويتأهل الفريق الأقل فقدًا للنقاط.

ثالثًا: التصنيف العالمي للفيفا

وفي الحالات النادرة التي لا يتم فيها الحسم عبر جميع المعايير السابقة، يتم اللجوء إلى التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق البطولة، كمعيار أخير لتحديد ترتيب الفرق.

وفي حال استمرار التساوي؛ يتم الرجوع إلى النسخ السابقة من التصنيف بشكل تدريجي حتى يتم كسر التعادل وتحديد المنتخبات المتأهلة بشكل نهائي.

وتعكس هذه اللوائح مدى الدقة التي يعتمدها "فيفا" لضمان العدالة في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وتعقيدًا في التاريخ.