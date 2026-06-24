عموتة يطلب الاطلاع على اللائحة الجديدة للأهلي قبل انطلاق الموسم

كشف الإعلامي أحمد حسن طلب المدرب المغربي الحسين عموتة من مدير الكرة وائل جمعة الاطلاع على لائحة الفريق الجديدة للموسم المقبل لمراجعتها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

وكتب احمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر: الحسين عموتة طلب من وائل جمعة الاطلاع على لائحة الموسم الجديد قبل اعتمادها بشكل رسمي".



يترقب النادي الأهلي وصول المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلى القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، من أجل بدء مهمته رسميًا مع القلعة الحمراء، استعدادًا للموسم الجديد.



ومن المنتظر أن يعقد عموتة جلسة مع مسؤولي الأهلي فور وصوله، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، ومعسكر الإعداد الخارجي، واحتياجات الفريق الفنية، إلى جانب ملف الصفقات الجديدة والراحلين.

وكان من المقرر أن يصل المدرب المغربي إلى القاهرة في الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري، قبل أن يتم تأجيل موعد حضوره إلى مطلع يوليو، بالتزامن مع اقتراب انطلاق فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد.