جولة الحسم.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بإقامة أربع مواجهات قوية قد تحسم بشكل نهائي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور التالي، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه نتائج المباريات.

تنطلق مواجهتا المجموعة الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحًا، حيث يلتقي منتخب التشيك مع منتخب المكسيك في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في بلوغ الدور المقبل، بينما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب كوريا الجنوبية في لقاء لا يقل أهمية، مع احتدام المنافسة على بطاقات التأهل.

وفي الساعة الحادية عشرة مساءً، تتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة الخامسة، إذ يلتقي منتخب الإكوادور مع منتخب ألمانيا في مواجهة مرتقبة، بالتزامن مع مباراة تجمع منتخب كوراساو بمنتخب كوت ديفوار، حيث تحمل المباراتان أهمية كبيرة في تحديد ترتيب المجموعة والمتأهلين عنها.

نظام التأهل

يتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الاثنتي عشرة، وهو ما يزيد من أهمية كل نقطة يتم حصدها في ختام مرحلة المجموعات.

مجموعات البطولة

تضم المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، والتشيك.

المجموعة الثانية: كندا، البوسنة والهرسك، قطر، وسويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، وإسكتلندا.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، باراجواي، أستراليا، وتركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، كوت ديفوار، والإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد، وتونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، ونيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا، كاب فيردي، السعودية، وأوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، العراق، والنرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، والأردن.

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، وكولومبيا.

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا، وبنما