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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة جاهزين.. منتخب مصر يغادر إلى سياتل استعدادًا لمواجهة إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

غادرت بعثة منتخب مصر، خلال الساعات الماضية، مقر إقامتها في مدينة سبوكين الأمريكية متجهة إلى مدينة سياتل، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها اللجنة المنظمة للبطولة للمنتخبات المشاركة، في إطار التسهيلات المخصصة لضمان أفضل استعداد ممكن قبل المباريات الحاسمة في مرحلة المجموعات.

مران الفراعنة في سياتل

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة المنتخب وضع برنامجًا دقيقًا للتحضير للمباراة المقبلة، حيث يخوض الفريق أول تدريباته في مدينة سياتل في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يوافق السادسة صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

ويهدف المران إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على تصحيح بعض الملاحظات التي ظهرت خلال المباراتين السابقتين، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها المنتخب مواجهة إيران.

موقف منتخب مصر في المجموعة

يدخل منتخب مصر المباراة وهو في صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، بعدما افتتح مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب بلجيكا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

ومنح هذا الانتصار الفراعنة أفضلية في ترتيب المجموعة، ليصبح مصيرهم في التأهل إلى الدور التالي بين أيديهم قبل الجولة الأخيرة.

مواجهة حاسمة أمام إيران

تمثل مباراة إيران أهمية كبيرة لمنتخب مصر، إذ يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وربما إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في مواصلة الأداء القوي الذي ظهر خلال المباراة الماضية، واستثمار الحالة المعنوية المرتفعة داخل المعسكر من أجل حسم بطاقة العبور، في مواجهة يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبين نظرًا لأهمية نقاطها في تحديد المتأهلين إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026

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