هدوء وانضباط.. وليد الحديدي يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة إيران

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن منتخب مصر قدم أداءً مميزًا خلال مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم، مشيرًا إلى أن العديد من لاعبي المنتخب تواجدوا ضمن قوائم الأفضل في البطولة وفقًا لمواقع الإحصائيات العالمية.

منتخب مصر

وقال وليد الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "لاعبو منتخب مصر قدموا مباراة رائعة أمام نيوزيلندا في كأس العالم، وهو ما انعكس على وجود عدد منهم ضمن قوائم الأفضل في البطولة على العديد من المواقع المتخصصة في الإحصائيات".

وأضاف: "بعثة منتخب مصر ستصل إلى مدينة سياتل خلال الساعات المقبلة، وسيخوض الفريق تدريبًا خفيفًا، كما سيقيم في نفس الفندق الذي تواجد به سابقًا، مع وجود عدد من الجماهير المصرية لاستقبال البعثة".

وأشار إلى الأجواء الإيجابية داخل معسكر الفراعنة، قائلًا: "من أبرز الأمور المميزة في معسكر منتخب مصر وجود حالة كبيرة من الالتزام والانضباط، كما أن المعسكر مغلق بشكل كبير، وهناك هدوء واضح وابتعاد عن الأجواء الإعلامية التي قد تؤثر على تركيز اللاعبين".

وتابع: "بنسبة كبيرة سيخوض منتخب مصر مباراة إيران بنفس التشكيل الذي شارك أمام نيوزيلندا، مع احتمالية إجراء تغيير يتعلق بحمدي فتحي، لكن الصورة النهائية ستتضح من خلال التدريبات الأخيرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "معظم الجماهير في الولايات المتحدة لا تتابع كرة القدم بشكل كبير، لكنها تعرف محمد صلاح جيدًا، فهو يتمتع بشعبية عالمية واسعة ويُعد أحد أبرز نجوم اللعبة في العالم حاليًا".