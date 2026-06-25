مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي وافق رسميًا على انتقال محمود حسن "تريزيجيه" لنادي الرياض السعودي بعدما قدم عرضًا يصل لـ مليون دولار من أجل شراء عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: كنا أول من ذكرنا أن الأهلي في طريقه لبيع عقد تريزيجيه، والبعض حاول التشكيك في الأمر، حتى خرج بنفسه واعترف بصحة الأمر.

وأضاف: هناك البعض كان يجتهد في ملف تريزيجيه بعدما ذكرنا الخبر الحصري، وكان هناك أقاويل مضحكة بأن هناك حملة ضد تريزيجيه وهي أمور خاطئة للغاية..

وزاد: الأهلي وافق رسميا على عرض نادي الرياض السعودي مقابل مليون دولار للقلعة الحمراء، وهناك رتوش بسيطة تفصل اللاعب عن الاتفاق على كل التفاصيل.

وأكمل: تريزيجيه رحب بقرار النادي الأهلي واتفق مع سياسة القلعة الحمراء الجديدة، وانتقاله لنادي الرياض مسألة وقت وربما يتم الاعلان عن الصفقة عقب كأس العالم، أو ربما قبل عودة المنتخب المصري من أمريكا.